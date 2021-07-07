Esnaf ve KOBİ’lere destek hamlesi

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Son bir yıla dönüp baktığımızda, KOBİ ve işletmelerin pandeminin etkisiyle cirolarının düştüğünü ve bu düşen cirolar içinde maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Bu tablo içinde hemen her işletme nakit akışını efektif yönetmeye odaklanırken, birçoğu da fiziksel mağaza cirolarının azalmasıyla e-ticarete geçmeye ihtiyaç duyuyor” dedi.

‘Maliyet avantajı’, ‘nakit desteği’ ve ‘e-ticarete geçiş’ olmak üzere 3 başlıkta kampanyalar düzenlediklerini belirten GÖSAŞ Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ise şunları söyledi: “Garanti BBVA POS müşterilerine özel bir program geliştirdik. İş yerlerimizin maliyetlerine yardımcı olacak 20 kadar kampanya ve işbirliği oluşturduk. Sektöründe önde gelen firmalarla entegrasyonlar yaparak, POS sahiplerimize fırsatlar sunuyoruz.

Garantibbvapos.com.tr adresine giren müşterilerimiz, ayda 3 bin TL’ye varan Bonus ve indirimlerden nasıl faydalanacağını görebiliyor. Ticari kredi kartı sahibi POS müşterilerimize 10 bin TL’ye kadar faizsiz ve ücretsiz ekstre erteleme ile 5 bin TL’ye kadar faizsiz ve ücretsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sunuyoruz. Ayrıca e-ticarete geçiş planlayanları yetkili firmalarla bir araya getirip yüzde 50’ye varan indirim imkânı sağlıyoruz.”

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