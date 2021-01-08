Esnaf kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı başvurusu E-Devlet ekranından devam ediyor

Esnafa kira desteği başvuruları son gelişmeler ile takip ediliyor. 8 Ocak'ta son bulması beklenen kira yardımı başvuruları Bakanlık'tan gelen açıklamaya göre 11 Ocak saat 23:59’a kadar e devlet üzerinden alınmaya devam edecek. Başvurular T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler bakanlık tarafından açıklanacak.

KİRA DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Destek başvuruları 11 Ocak tarihine kadar alınmaya devam edecek. Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, "Gelir Kaybı Desteği Başvurusu" ve "Kira Desteği Başvurusu" bağlantılarından yapılacak.

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.

İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.