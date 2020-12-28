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GeriEkonomi Esnaf kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Bakanlıktan esnafa 1000 TL hibe ve kira desteği başvuru açıklaması
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Ekonomi
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Esnaf kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Bakanlıktan esnafa 1000 TL hibe ve kira desteği başvuru açıklaması

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Esnafa kira desteği ve hibe başvurusu için pek çok vatandaşın araştırması devam ediyor. Pandemi süreci dolayısıyla işleyişleri olumsuz etkilenen bazı esnaflar için uygulanacak olan kira ve 1000 TL hibe desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilecek. Esnafa kira ve 1000 TL hibe desteği başvurularının E-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıklayan Ticaret Bakanlığı, başvuruların gerçekleşebileceği tarih hakkında da detaylara yer verdi. Peki, E-Devlet esnaf kira ve 1000 TL destek başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Esnafa 1000 TL hibe ve 500 ila 750 TL arası değişen kira desteği ödemesi gerçekleştirecek olan Ticaret Bakanlığı, işlemler için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu esnafa kira ve hibe desteği açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlıktan konuyla ilgili ilk açıklama, geçtiğimiz günlerde geldi. Peki, E-Devlet üzerinden müracaatları alınacak olan esnaf kira desteği başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ESNAF KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esnaf kira ve 1000 TL hibe desteği başvurusu için Ticaret Bakanlığı'ndan ilk açıklamalar geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre e-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularına, ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması öngörülmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.

İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.

Hibe desteği ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bakanlığın bu hafta içerisinde başvuru detaylarını açıklaması bekleniyor.

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