Esnaf desteğinin ayrıntıları belli oldu

Destekten vergiden muaf olanlar, basit usulde vergilenenler, salgınla mücadele tedbirlerinden etkilenler ile Ticaret Bakanlığı’nca tespit edilen esnaf ve sanatkârlar yararlanacak.

Tapuda orman vasfıyla kayıtlı olanlar dahil Hazine taşınmazları üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere tahsis edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcı ve işletmeciler arasında; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Milli Emlak Genel Tebliğinde yaptığı değişiklik dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece başvuru şartı aranmaksızın verilen bu destekle devletin arazisindeki turizmciye 925 milyon liralık kirasını ödeme süresi bir yıl ertelenmiş oldu.

KISA ÇALIŞMA UZADI

Koronavirüs kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanma imkanı da, şubat ayı sonuna kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, yeni başvurular için de bir aylık ek süre verildi. Uzatma kararı çıkmasaydı ise, bu ay sonu itibariyle kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği dönemi bitecekti.