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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Esnaf bayram alışverişlerinde bu yıl cironun azalmasını bekliyor

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Esnaf bayram alışverişlerinde bu yıl cironun azalmasını bekliyor
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Kovid-19 salgını birçok geleneği yerine getirmeye engel oluyor. Hurma, incir, kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarında eski cirolar bu yıl maalesef olmayacak" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ramazan ayı ve bayrama özel birçok geleneğin yerine getirilmesine engel olduğunu belirterek, hurma, incir, kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarında geçmiş dönemde elde edilen ciroların bu yıl beklenmediğini bildirdi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, iftar sofralarını süsleyen hurma, kuru üzüm ve kompostoluk kuru kayısı gibi ürünlerin satışında salgın nedeniyle düşüş olduğunu ifade etti.

Salgının birçok geleneğin yerine getirilmesine engel olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının olmazsa olmazı hurma, kuru üzüm, kuru kayısı, gün kurusu ve vişne kurusu satışları çok büyük oranda düştü. Aynı düşüş bayram tezgahlarının açıldığı çikolata ve şekerleme satışlarında da yaşanıyor. Hurma, incir, kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarında eski cirolar bu yıl maalesef olmayacak."

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