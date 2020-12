ESK'nin ürün yelpazesi genişliyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kırmızı ve beyaz et ürünlerinin piyasaya göre çok daha uygun fiyatlara satıldığı ESK mağazalarında yaklaşık 80 çeşit ürün tüketiciye sunuluyor. Ürün yelpazesini genişletme yönünde çalışmalarını sürdüren Kurum, piliç etinden şarküteri ürünleri üretimi ve satışına başladı.

Piliç sucuk kilogramı 22,50 liradan, piliç sosis 19,50 liradan, piliç salam 19,50 liradan ve piliç burger 17,50 liradan satışa sunuldu. Ayrıca, Ar-Ge çalışmaları sonucunda söz konusu ürünler arasına katılan et ve kemik suyu da tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. 200 gramlık konserve kutularda sunulan et suyu 2 liradan, kemik suyu 2,5 liradan satın alınıyor.

ESK yaz döneminde de mangal sezonunun açılmasıyla müşterileri için mangallık gövde tavuk üretimine başlamıştı. Vatandaşlar, ESK'nin satış noktalarını ve ürün fiyatlarını kurumun internetten sayfasından da takip edebiliyor.

ETLER UYGUN FİYATLARLA TÜKETİCİYE ULAŞIYOR

ESK Genel Müdürü Osman Uzun, yerli üreticiden satın aldıkları etleri uygun fiyata tüketiciye ulaştırdıklarını belirterek, amaçlarının hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de bir taraftan besicilere kombinalarda kesim hizmeti sunarken diğer taraftan üretime devam ettiklerine işaret eden Uzun, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ülkemizde et ihtiyacının karşılanması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. ESK olarak raf ömrü uzun ürünler üreterek ve stok yönetimimizi pandemi koşullarına uygun planlayarak satışlarımızı sürdürüyoruz. 'Et ve Balık Kurumu' markalı ürün yelpazemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Kaliteli ve lezzetli şarküteri ürünlerini tüketicilerimize çok uygun fiyattan ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz."

Uzun, yeni ürünler için Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.