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Ekonomi
Haber Giriş: 22.06.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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