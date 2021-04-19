Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, üniversite kongre ve kültür merkezi ön fuaye salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
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