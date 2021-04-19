Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, üniversite kongre ve kültür merkezi ön fuaye salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

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