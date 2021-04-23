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Eskişehir il sınırları içerisinde 75 adet “S Plaka” ihale usulü tahsis edilecek
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından, UKOME Kurulu’nun kararı ile 75 (Yetmiş Beş) adet merkez ticari servis aracı (S) plakalarının işletme haklarının 10 (on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre yapılacak.
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