MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEskişehir il sınırları içerisinde 75 adet “S Plaka” ihale usulü tahsis edilecek
GeriEkonomi Eskişehir il sınırları içerisinde 75 adet “S Plaka” ihale usulü tahsis edilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 23.04.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Eskişehir il sınırları içerisinde 75 adet “S Plaka” ihale usulü tahsis edilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehir il sınırları içerisinde 75 adet “S Plaka” ihale usulü tahsis edilecek

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından, UKOME Kurulu’nun kararı ile 75 (Yetmiş Beş) adet merkez ticari servis aracı (S) plakalarının işletme haklarının 10 (on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi