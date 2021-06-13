Eski İngiltere Başbakanı Blair: Turizmde 100 milyon çalışan işini kaybeder

Göktürkbükü’nde hibrit olarak düzenlenen zirve kapsamında, küresel siyasetin ve turizmin önemli isimleri sektörün son durumunu konuşmak için fiziksel ve çevrim içi olarak Bodrum’da bir araya geldi.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞECEK

Zirvenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, koronavirüsün etkilerini azaltmak için bakanlık tarafından hayata geçirdikleri destek paketleri, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı gibi uygulamaları anlattı. Sertifika programı sayesinde sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağladıklarını dile getiren Alpaslan, otellerden havalimanları ve seyahat acentelerine kadar sertifika programını uyguladıklarını söyledi. Alpaslan, “Bugün itibarıyla 10 binin üzerinde sertifikalı turizm alanı var. 5 binin üzerinde otelimiz sertifika almış durumda. 30 oda üzerindeki tüm otellere bunu zorunlu kıldık. Bunu kalıcı hale getireceğiz. Kovid-19’dan kurtulsak bile dünya eski dünya olmayacak. Turizm, tatil yapma alışkanlıkları değişecek” dedi.

AŞI YAYGINLAŞMALI

Toplantıya video konferans yoluyla katılan Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Türkiye’nin yoğun bir şekilde yürüttüğü aşı seferberliğinin önemine değinerek, pandemiden en çok turizmin etkilendiğini, turizmin durması ile ülkeler arası etkileşimin de kopma noktasına geldiğine değindi. Turizmdeki kan kaybının sürmesi sonucu sıkıntıların henüz sonlanmadığını vurgulayan Blair, “Turizm ticaretindeki düşüşün bir sonucu olarak dünya çapında 100 milyon dolayında kişi çalışan işini kaybetme riski altında. Sektörün yeniden açılması acil bir öncelik” açıklamasında bulundu. Turizm sektörünün en önemli çıkış yolunun aşılanma oranlarının küresel ölçekte artmasından geçtiğini kaydeden Blair, “Test ve aşı durumunu gösteren seyahat kartı konusunda ortak kurallar üzerinde anlaşılmalı” dedi. Blair, aşıya ulaşmada küresel adaletin sağlanması ve zengin ülkelerin bu noktada aktif rol alması gerektiğinin altını çizerek, G7, G20 ve BM gibi uluslararası örgütlerin aşı dağıtımında adaletin sağlanmasını öncelik görmesi halinde 2022 sonuna kadar küresel nüfusun aşılarının tamamlanabileceğini sözlerine ekledi.



2.5 MİLYON TURİST 5 MİLYAR DOLAR GELİR

Programın ev sahipliğini yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi sonrası turizm endüstrisinde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci başladığını, bu süreçlerden en çok göze çarpanının ise dijital göç olduğunu bildirdi. Dünyada dijital göçebe sayısının 20 milyona yaklaştığını, bunların Kanada, Avrupa ve Uzakdoğu’da turist olarak yaşadıklarını kaydeden Aras, “Bodrum’da turizmi 12 aya yaymayı, bu sayede 2.5 milyon turiste ve 5 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Dijital göçebeler de bunun bir parçası. Bodrum nüfusu salgın döneminde 3’e katlandı. Hava ve deniz ambulansı, tam teçhizatlı hastaneleri, yeterli yatak kapasitesi, gelişmiş altyapısı ve seyahat güvencesi sayesinde imkanlarını geliştiren Bodrum, yılın her vaktinde turizme ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Her geçen gün daha da gelişiyoruz. Gastronomisi, tarım turizmi, biyoçeşitliliği, kültürel ve tarihi güzellikleri, uluslararası uçuşları, denizi, kumu, güneşi, sahili, spor turizmi, kültürel mirası ve evrensel değerlere bağlılığı sayesinde Bodrum, turizmde dünyanın incisi. Bu amaçla bu Forum ilk ama son olmayacak. Bizim amacımız Bodrum’u ‘mavi Davos’ yapmak” dedi.







Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara