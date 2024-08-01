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Eşini öldürmeden 6 ay önce de evini yakmış

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#ÇANAKKALE#Fırat Yıldızhan#Saliha Gizem Yıldızhan
Eşini öldürmeden 6 ay önce de evini yakmış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 07:00

ÇANAKKALE’de Fırat Yıldızhan (32), 16 Şubat’ta bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan’ın (30) Lapseki ilçesindeki evinin önüne gitti.

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Konuşmak istediğini söyleyen Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem Yıldızhan’ı otomobille alıp Biga istikametine doğru yola çıktı. Otomobilde aralarında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan tartışma sırasında, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem Yıldızhan’ı iple boğdu. Fırat Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga’da Çavuşköy mevkisindeki hafriyat alanına gömdü. Yakalanan Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan (20) tutuklandı. Sanıklar Fırat Yıldızhan’ın ‘tasarlayarak eşe karşı öldürme’, Yağız Yıldızhan’ın ise ‘tasarlayarak yakın akrabayı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İFADESİNDE ANLATTI Cinayetten sonra gözaltına alınan Fırat Yıldızhan’ın emniyetteki ifadesinde Saliha Gizem Yıldızhan’ın Lapseki ilçesinde kiracı olarak oturduğu evde, 11 Ağustos 2023’te yangın çıkardığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili de başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede ise ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Fırat Yıldızhan hakkında ‘zincirleme şekilde yakarak mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.  

 

 
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#ÇANAKKALE#Fırat Yıldızhan#Saliha Gizem Yıldızhan

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