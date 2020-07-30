Erzurum Havalimanı'ndaki "CAT 3A" sistemi tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sis nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinin önlenmesi amacıyla Erzurum Havalimanı’nda kurulan ‘’CAT 3A’’ sisteminin açılışına katıldı. Açılış öncesinde basın toplantısı düzenleyen Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır büyük projelerin kararlılıkla devam ettirildiğini ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de yeni bir çağ açan dev projelerle kara, deniz ve hava yollarının çehresini değiştirdiklerini söyledi.

Altyapı yatırımlarının istihdam, ticaret ve eğitim noktasında çok önemli olduğuna ‘’Altyapı varsa hayat var’’ sözleri ile dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, Erzurum’un, Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. İran-Trabzon ticaret yolu üzerinde bulunan Erzurum’un potansiyeli yüksek bir ticaret ve sanayi merkezi olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, bu nedenle Erzurum’u ulaşım alanında güçlendirecek her bir projenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Erzurumlu vatandaşların daha yüksek bir yaşam kalitesine ve dünya standartlarında bir ulaşım ağına sahip olması için kentte devam eden projeleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, kış şartlarında Erzurum Havalimanı’na inemeyen uçaklar nedeniyle yaşanan istenmeyen durumlarla ilgili şunları söyledi:

"Erzurumlular bu mağduriyetlerine bir çözüm bulunmasını bekliyordu. Bu kapsamda biz de Erzurum Havalimanı'na yoğun sisli havalarda dahil uçakların güvenli bir şekilde inmesini sağlayan aydınlatma sistemi CAT 3A yapılması hususunda çalışmaya başladık ve bugün itibarıyla bunu başarıyla sonuçlandırdık. 3 bin 810 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimize tekrar asfalt döşedik. Hava Kuvvetleri uçaklarımızın motorlarının sivil uçaklara göre daha yakın olması nedeniyle yurt dışı menşeli geokompozit malzeme kullanılması talebini de dikkate alarak pistimizi kapladık."

KIŞIN YOĞUN SİSTE BİLE UÇAKLAR ERZURUM'A RAHATLIKLA İNECEK

16 temmuzda pistteki tüm asfalt işleminin tamamlandığını, 25 Temmuz itibarıyla da elektrik sistemini kurduklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, tüm aydınlatma armatürlerinin yenileriyle değiştirildiğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sis nedeniyle görüşün çok kısıtlı olduğu zamanlarda dahi Erzurum Havalimanı pistine en güvenli şekilde inişlerin artık mümkün olacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak kente bugüne kadar yaptıkları yatırımları anlatarak, "Bugüne kadar Erzurum'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 11 milyar 412 milyon Türk Lirası para harcadık. 2003'te sadece 49 kilometre bölünmüş yolu bulunan Erzurum'un, şu anki bölünmüş yol uzunluğu 561 kilometre. 611 kilometre bölünmüş yol ile Erzurum'u, Erzincan'a, Ağrı'ya bağladık, nereden nereye. Tabi ki çalışmalarımızı burada bırakmıyoruz. 20 ayrı güzergahta yol yapım çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok ile kurdele keserek, CAT 3A sistemi kurulan pistin açılışını yaptı. Açılışa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.