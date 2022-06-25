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Erzincan'daki madene çevre kirliliği nedeniyle 16.4 milyon lira ceza

#Erzincan#Siyanür#İliç
Erzincandaki madene çevre kirliliği nedeniyle 16.4 milyon lira ceza

Erzincan’ın İliç ilçesinde çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden “en üst sınır” olan 16 milyon 441 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı.

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Erzincan'ın İliç ilçesinin Çöpler köyünde 21.06.2022 tarihinde bir altın madeni işletmesinin Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği’ne bağlı Çevre Denetim Ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede; boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak eğimli arazide aktığı, mevsim itibarı ile alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi. Ancak söz konusu tespitin analiz raporları ile da teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler yapılmak üzere numuneler alındı. Boru hattındaki solusyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzeme toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşındı. Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine “EN ÜST SINIR” olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

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Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

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#Erzincan#Siyanür#İliç

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