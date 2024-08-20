Erzincan’daki madende 187 kişi işten çıkarıldı

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İliç’teki altın madeni sahasında 13 Şubat günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak 5 Nisan günü toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız’ın cansız bedeni bulundu. Daha sonra maden sahasında aylarca devam eden aramalarda tüm işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan soruşturmada 9 kişi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan olayın ardından Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ yaptığı yazılı açıklamada 187 işçi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘YASAL HAKLARI VERİLDİ’

“Çöpler maden sahamızda 13 Şubat 2024 günü meydana gelen toprak kayması sonucunda yaşadığımız derin üzüntüyü bir kez daha ifade etmek isteriz. Olayın ardından 6 ay boyunca içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik duruma ve hiçbir çalışanımızı mağdur etmeme çabamıza rağmen maalesef uzun bir zaman dilimine yayılacak olan bu çalışmaların uzun vadeli etkisi ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, bazı operasyonel değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. 187 çalışma arkadaşımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. İşten ayrılacak arkadaşlarımıza yasal haklarının yanı sıra ek tazminatlar ve yeniden istihdam fırsatları gibi destekler de sağlanacak olup, bu süreç demokratik temel hak ve özgürlüklere saygılı şekilde büyük bir hassasiyetle yönetilecektir.”