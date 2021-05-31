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Ekonomi
Haber Giriş: 31.05.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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