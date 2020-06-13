Ertelenen yatırımlar hızla hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme döneminde Türkiye için ekonomide açılan fırsat penceresinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, kurmaylarından özellikle yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretimin payının arttırılması, kritik sektörlerde yerli üretimin desteklenmesi için çalışma yapılmasını istedi.

ÖZENDİRİCİ KREDİ

Bu kapsamda hedef sektörlerde orta ve yüksek teknolojili ihracatı özendirici kredi programları hayata geçirilecek. İlgili bakanlıklar ve ofislerin ortaklaşa yürüteceği çalışmayla koronavirüs sonrasındaki dönemde özellikle dünyadaki yeni ticaret imkanlarından yararlanmak amacıyla yüksek teknoloji içeren ürünlerin Türkiye’de üretilmesine ilişkin uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına yönelik teşvik programları uygulanacak. Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle lojistik avantajının daha fazla kullanılması için yeni stratejiler geliştirilecek. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretime yoğunlaşan sektörlerin ihtiyaçlarını ve gelişme potansiyellerini dikkate alan bir yapı kurgulanacak.

PANDEMİ BİLANÇOSU

Yeni normal dönemde Beştepe’nin koordinasyonunda üretim ve ihracat odaklı büyümenin daha çok desteklenmesi için reel sektörle sanayici için yeni destek mekanizmaları uygulanacak. Türkiye’de mart ayından beri geçen 3 aylık dönemde koronavirüs nedeniyle ertelenen yatırımların tekrar hızlı şekilde hayata geçirilmesi, yerli ve milli üretimin desteklenmesi için alınacak görüşler doğrultusunda destekler sağlanacak. Ekonomide ABD ve Avrupa’ya kıyasla daha olumlu seyrettiği değerlendirilen ekonomik görünümün ve toparlanma sürecinin devam etmesi için mevcut kazanımların korunması sağlanacak.

İFM HAZIRLIKLARI

Çalışmalar kapsamında Erdoğan’ın sinyalini verdiği mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğine karşı yeni mekanizmalar devreye alınacak. İstanbul Finans Merkezi için hazırlıkları süren strateji çalışmaları da Erdoğan’a sunularak, mevzuat ve tanıtım anlamında kısa vadede yapılması gerekenler planlanacak.