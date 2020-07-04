Ertelenen talep devreye girdi, gayrimenkul pazarı canlandı; 405 konutu 1 günde sattı

Bir günde toplam 453 dairenin 405’inin satışını tamamlayan şirket, 663 milyon TL hasılat elde ettiğini açıkladı. Kamu bankalarının konut kredi faizini tarihin en düşük seviyesine düşürmesi ve Emlak Konut GYO’nun 2 yıl ödemesiz kampanya düzenlemesi ile konut pazarının hareketlendiğini belirten Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Ertelenmiş talep dönemi bitti, yeni bir yoğun talep dönemine girildi. Kamu bankalarımız ve Emlak Konut GYO tarafından başlatılan, markalı konut geliştiricilerimizin de büyük bir özveriyle destek verdiği kampanyalarla birlikte de bu talebin yeniden öne çekildiğini gözlemliyoruz. Pandemi dönemiyle kıyasladığımızda talebin bugünlerde 4’e, 5’e katlandığını, çağrı merkezleri ve satış ofislerinde canlılığın gün geçtikçe arttığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

PROJEYİ ÖNE ÇEKTİ

Emlak Konut GYO ihalesiyle aldıkları arsa üzerinde hayata geçen proje için 600 milyonluk yatırım yapacaklarını ifade eden Mahmut Akbal, “Aslında projemizi 6 ay sonrası için planlamaya almıştık. Ama ülkemizde emlak sektöründe 2017’deki o rüzgârı yakaladık hatta geçtik. Bu sebeple Emlak Konut GYO ile de fikir birliğiyle projemizi erkene çektik. 5 günde kampanya hazırladık ve hızlıca bir etkinlik düzenleyerek müşterilerimize projemizi duyurduk. Sonuç ise bizi çok memnun etti” dedi.

2023’TE TESLİM

Başakşehir’de daha önce 9 proje hayata geçirdiklerini hatırlatan Akbal, “Bu projelerin her birinde yatırımcılarımıza ortalama yüzde 76 prim kazandırmıştık. Dolayısıyla 5 binden fazla sadık müşteri portföyümüz oluşmuştu. Sadece onlara yönelik kapalı bir duyuru ile satış gerçekleştirdik ve projemizin yarısından fazlasını sattık” dedi. Başakşehir Avrasya projesini 2023 Haziran’da teslim etmeyi planladıklarını belirten Akbal “Avrupa’nın en büyük sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin karşısında ilk proje olan Başakşehir Avrasya Konutları, İbn Haldun Üniversitesi’nin yakınında olmasının yanı sıra metro durağının da yanı başında olması sebebiyle önemli bir konuma sahip” diye konuştu. Başakşehir Avrasya Konutları projesinde evler 770 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 453 konutluk projede 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. Emlak Konut GYO’nun ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına da dahil olan projede yüzde 5 peşinat ödeyerek ev sahibi olan vatandaş kredi taksit ödemelerine 3. yılda başlıyor.