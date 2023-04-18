Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Ernst & Young 3 bin personelini çıkaracak

Güncelleme Tarihi:

#Ernst&Young#İşten Çıkarma#ABD
Ernst & Young 3 bin personelini çıkaracak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 07:03

Denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young, ABD’de 3 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Haberin Devamı

Şirket ayrıca denetim ve danışmanlık birimlerinin iki ayrı şirket olarak ayrılmasına yönelik plandan da vazgeçtiklerini duyurdu.

3 bin kişi, Ernst & Young’ın ABD’deki işgücünün yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.

Şirketin rakipleri arasında yer alan KPMG, Accenture ve McKinsey de son dönemde ABD’de binlerce kişiyi işten çıkardı.

Accenture, küresel işgücünün yüzde 2,5’una denk gelen 19 bin kişiyi işten çıkarırken McKinsey de çalışanlarının yüzde 3’ünü oluşturan 1.400 pozisyonunu kapatacak.

Ernst & Young’daki kesintilerin haberini yapan ilk gazete olan Financial Times, işten çıkarmaların büyük oranda danışmanlık tarafında yapılacağını aktardı.

Gazeteye göre şirketteki işten çıkarmaların İngiltere’ye sıçrama ihtimali de bulunuyor.

Bazı ülkelerde piyasa düzenleyicileri Ernst & Young’ın hem danışmanlık hem denetim hizmeti vermesinin bazı durumlarda çıkar çatışmasına yol açabileceğine dair kararlar vermiş, şirket bunun üzerine iki departmanı ayırma kararı almıştı.

Haberin Devamı

Fakat karar, işten çıkarmalara paralel olarak iptal edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ernst&Young#İşten Çıkarma#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz?

#Bir Sorudan Fazlası
Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor Hindistan, Çini tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi

Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor! Hindistan, Çin'i tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi?

#Çin
Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti