Erken rezervasyonun altına düşen otel farkı ödüyor

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Erken rezervasyon döneminde ‘yüzde 40’a varan indirim’ vaadiyle oda satan bazı oteller yüksek sezonda indirim yapmaya başladı. Bir misafir, bayramdan önce 55 bin lira ödediği otelin 49 bin liraya düştüğünü görünce itiraz edip aradaki farkı geri aldı. Sonrasında otel bir indirim daha yapınca müşteri itirazını tekrarladı ve oluşan yeni farkı da otelden tahsil etti.

KÖTÜ ÖRNEKLER VAR

Peki bu durum neden yaşandı? Turizmcilere göre bu durum işini düzgün yapmayan işletmelerden kaynaklanıyor. Fiyatlarını yükselten işletmeler, işler kötü gidince erken rezervasyon dönemindeki fiyatların da altına iniyor. Ancak sektör temsilcileri oluşan tabloyu, “Yapılan indirimin erken rezervasyon fiyatlarının altında olmaması gerekiyor” sözleriyle yorumladı.

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TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk, “Otelin yaptığı indirim erken rezervasyon fiyatlarının altında olmamalı ancak her işte olduğu gibi burda da kötü örnekler karşımıza çıkıyor. Erken rezervasyon indirimleri yüzde 30-40 arasındadır. Son dakika satışlarında işini düzgün yapan oteller bu indirimin altına inmezler, en kötü, erken rezervasyonda verdiği indirimleri sunar. Müşteriyi erken rezervasyondan kaçırmamamız gerekiyor” dedi.

Sektörde bu tür örneklerin seyrek olduğunu vurgulayan Kuk, “Ancak bazı işletmeler işini yanlış yaptığında bu durum bütün turizm sektörüne yansıtılıyor. Fahiş fiyatla çıkıp işler kötü gidince erken rezervasyon dönemindeki fiyatların altına inen tesisler var. Bunu yapmamaları gerekiyor. Müşteri memnuniyeti her şeyden önemli” diye konuştu.

SON DAKİKA İNDİRİMİNE GİTTİLER

“Tatil paketi fiyatları çok yükseldi, aynı zamanda müşterinin alım gücü de azaldı” diyen Kuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konaklama sektöründe en yüksek fiyatların olduğu dönemdeyiz. Fakat talepler istenilen düzeyde değil. Otellerde doluluklar yüzde 60-80 civarında. Normal şartlarda bu doluluklar şu anda yüzde 100’lerde olmalıydı. Şu anda oteller son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için yüzde 15 ila 30 arasında indirim kampanyası başlattılar.”

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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ

-Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da, “Oteller müşterisini memnun etmemeyi tercih etmez. Eğer bir memnuniyetsizlik varsa aradaki fark otelci tarafından müşteriye ödenir” dedi. Kavaloğlu, şöyle devam etti: “İngilizler en erken rezervasyon yaptırır, daha sonra Almanlar gelir. Özellikle pandemiden sonra erken rezervasyon oranı arttı. Burada en önemli konu; en erken alanın en indirimli fiyat alması konusudur. Eğer böyle olmazsa o oteli bir daha kimse erkenden almaz. Bazı otellerde doluluk oranları zayıf gidince bir panik havası yaratıldı ve biraz fiyat indirimleri oldu.”

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TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULMALI

-Peki ödenen para nasıl alınır? Hamit Kuk, soruyu şöyle yanıtladı: “Misafir, otele başvurup aradaki farkı isteyebilir. Eğer otel olumlu dönüş yapmazsa müşteri tatilini yapsın. Tatili bittikten sonra ispatlı evraklarıyla Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilir ve heyet haksız bulursa tüketici lehine karar verir. Fiyat farkı bu şekilde geri alınabilir. Otel de Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz edebilir. İtiraz ettiğinde Tüketici Mahkemesi’ne başvuruyor otel ve diyor ki, ‘Ben haksız yere cezalandırıldım.’ Hem Tüketici Hakem Heyeti’nde hem Tüketici Mahkemesi’nde genelde turizmden sorumlu bilirkişilere dosya aktarılıyor ve onların raporuna göre karar veriliyor.”

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ARADAKİ FARK İADE EDİLMELİ

-Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Turizm Komisyonu Üyesi Mehmet Gem, bu sorunların genellikle otellerin mülkiyeti başka, işletmesinin ise başkasında olan tesislerde yaşandığını belirtti. Gem, “Müşteri böyle bir durumla karşılaştığında otele girmeden önce iade talebini iletsin. Otel fiyatı herkesin görebileceği şekilde bayan edildiyse ve müşterinin iade talebi varsa aradaki farkın muhakkak iade edilmesi gerekiyor. Eğer iade edilmezse müşteri, Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaatta bulunsun” dedi.

TÜKONFED Başkanvekili Avukat İbrahim Güllü ise Hakem Heyeti’ne e-devlet üzerinde başvuru yapılabileceğini hatırlatarak, “2024 yılı için 204 bin liranın altındaki itilaflarda Hakem Heyeti’ne başvurabilir” dedi.