Erkeklere erken emeklilik fırsatı! İşte yapılması gerekenler!

Sigortalı olarak çalışan erkek vatandaşlar, vatani görevlerini yerine getirmek için çalışma hayatlarından ayrılmak ya da ara vermek mecburiyetinde kalırlar. Askerlik döneminde, erkek işçilerin sigortalılık hallerinin devam etmemesi emeklilik zamanına ve prim ödemelerine etki eder. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, askerlik borçlanması uygulamasıyla birlikte, askerde geçirilen günler fiili hizmet süresine eklenebiliyor. Böylece askerlik borçlanması ile beraber kişilere erken emeklilik olanağı sunuluyor.

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Askerlik Borçlanması Şartları Nelerdir?

Sigortalı çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanmak için belirlenen şartlara uygunluk göstermesi gerekir: Şartlara uyum gösteren bireyler, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla askerlik borçlanması başvurularını iletebilir.

Erkek çalışanların vatani görevlerini er ve erbaş olarak yapmaları gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.

Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir. 1 yıl askerlik yapan bir vatandaş ister 1 yıl ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilir.

Askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirlenir ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artar.

Kişinin askerde olduğu dönemde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödenmemiş olması gerekir.

Askerlikten muaf olan erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasında faydalanamamaktadır.

Askerlik borçlanması çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de yapılabilir. 2001 yılında çalışmaya başlayan bir kişi, eğer 2000 yılında askere gitmiş ise askerlik borçlanmasından yararlanabilir.

Askerlik Borçlanması Ücreti Ne Kadardır?

Askerlik borçlanmasına dair yapılan ödeme, asgari ücret baz alınarak değerlendirilir. 2020 yılında asgari ücrette artış olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak askerlik borçlanmasına ilişkin tutarda düzenleme yapıldı. Askerlik borçlanması için en düşük rakam 31,39 TL olarak belirlendi. En üst limitten borçlanmak isteyen bir kişinin ise ödeyeceği prim miktarı 235,44 TL olarak kararlaştırıldı.

Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumu’na askerlik terhis belgesi ile başvurulması gerekir. Başvuru sırasında, askerlik borçlanmasına dair formunu askerlik şubesi aracılığıyla doldurması beklenir. Formda, hangi tarihler arasında askerlik yapıldığı ve askerlikten sayılmayan günlerle ilgili bilgiler yer almalıdır. Onaylanan belgeler ise çalışanların en son çalıştıkları işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine sunulur. Yapılan incelemelerin ardından ilgili kurum tarafından askerlik borçlanmasına dair karar verilir.