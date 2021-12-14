Erdoğan’dan ekonomi toplantısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
Eski sevgiliye katilden çok cezaEski sevgiliye katilden çok ceza#Melek Aslan
HABERLEREkonomi Haberleri

Erdoğan’dan ekonomi toplantısı

#Merkez Bankası#Döviz#Dolar
Erdoğan’dan ekonomi toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan ile İstanbul’da görüştü.

Haberin Devamı

Dün İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde yapılan toplantıda, sağlıksız fiyat oluşumu, yeni ekonomi modeli ve son durum değerlendirildi.

DÖRDÜNCÜ MÜDAHALE

Öte yanda dün Merkez Bankası’ndan da dolara dördüncü müdahale geldi. Dolar kuru dün haraketli başladı ve sabah saatlerinde 14 lirayı geçti. Kur 14.60’ların üstünü gördü. Öğle saatlerinde Merkez Bankası’ndan müdahale geldi. Merkez Bankası açıklamasında, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi. Müdahale sonrası dolar kuru 14 liranın altını gördü. Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra piyasalara ilk doğrudan müdahalesini 1 Aralık’ta yapmıştı. Merkez Bankası müdahalesi öncesi 13.8 civarında olan dolar kuru, müdahalenin ardından 12.4 seviyelerine kadar gerilemiş, ancak dolar kuru daha sonra tekrar 13 liranın üzerine yükselmişti. İkinci müdahale 3 Aralık günü dolar kuru 13.89’u gördüğünde gelmişti. Müdahalenin ardından kur 13.4 civarına gerilemişti. Üçüncü müdahale ise 10 Aralık’ta gelmişti. Geçen hafta cuma günü dolar kuru 13.95’leri gördü. Kurun 13.90’ların üstünde seyretmesi üzerine Merkez Bankası’ndan müdahale geldi.

EN YÜKSEK CARİ FAZLA

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabının, 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdiğini kaydetti. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “2020 yılında 35.6 milyar dolar olan cari açık da 2021 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15.4 milyar dolara geriledi. Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Döviz#Dolar

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın