Erdoğan’dan ekonomi toplantısı

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Dün İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde yapılan toplantıda, sağlıksız fiyat oluşumu, yeni ekonomi modeli ve son durum değerlendirildi.

DÖRDÜNCÜ MÜDAHALE

Öte yanda dün Merkez Bankası’ndan da dolara dördüncü müdahale geldi. Dolar kuru dün haraketli başladı ve sabah saatlerinde 14 lirayı geçti. Kur 14.60’ların üstünü gördü. Öğle saatlerinde Merkez Bankası’ndan müdahale geldi. Merkez Bankası açıklamasında, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi. Müdahale sonrası dolar kuru 14 liranın altını gördü. Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra piyasalara ilk doğrudan müdahalesini 1 Aralık’ta yapmıştı. Merkez Bankası müdahalesi öncesi 13.8 civarında olan dolar kuru, müdahalenin ardından 12.4 seviyelerine kadar gerilemiş, ancak dolar kuru daha sonra tekrar 13 liranın üzerine yükselmişti. İkinci müdahale 3 Aralık günü dolar kuru 13.89’u gördüğünde gelmişti. Müdahalenin ardından kur 13.4 civarına gerilemişti. Üçüncü müdahale ise 10 Aralık’ta gelmişti. Geçen hafta cuma günü dolar kuru 13.95’leri gördü. Kurun 13.90’ların üstünde seyretmesi üzerine Merkez Bankası’ndan müdahale geldi.

EN YÜKSEK CARİ FAZLA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabının, 3 milyar 156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdiğini kaydetti. Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “2020 yılında 35.6 milyar dolar olan cari açık da 2021 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15.4 milyar dolara geriledi. Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.