Erdoğan, Türkiye’nin ilk entegre güneş paneli fabrikasının açılışında konuştu: Ekonomide salgın öncesine dönüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni’nde, ekonomi ile ilgili “Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da Türkiye ekonomisi salgın öncesi ivmesini yakalamış görünüyor. Bu süreçte bize düşen, işi gücü karamsarlık aşılamak olan muhalefete aldırmadan yatırımlara, üretime devam etmektir. Sanayi üretimi dünyada en hızlı toparlanan dünyada ilk 5 ülkeden biri oldu. Yılın ilk 7 ayındaki yatırım talebi salgına rağmen geçen senenin yüzde 28 üzerinde. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125 artarak tarihi rekora imza attı” dedi.

SADECE ÜRETMEK YETMEZ

Erdoğan, açılış töreninde özetle şunları söyledi: “Bu tesisi ülkemize kazandıran Kalyon Holding’i ve bu projeye destek veren bakanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu OSB’nin temelini ben atmıştım. Bunlar yan gelip yatarak olmadı. Çalışarak oldu. Bu tesisin ülkemizi güneş paneli sektöründe zirveye taşıyacağına inanıyorum. Yenilenebilir enerji bizler için çok önemli. Artık sadece üretmek yetmiyor, şirketlerimizin inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine önem vermesi gerekiyor. Şirketimizin modern bir Ar-Ge merkezi ile desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayan. Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan Konya Karapınar’daki santral ile yıllık 2 milyon ton fosil yakıt salınımını engellemiş olacağız.

RİCA EDİYORUM

İş dünyamızdan, tüm umudunu devletimizin tökezlemesine, Türk ekonomisinin yara almasına bağlamış muhterislere kulak asmamasını özellikle rica ediyorum. Tüm müteşebbislerimizin bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmalarını bekliyorum.

EN AZA İNECEK

Diplomaside ve ekonomide, sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmektir. Enerjide dışa bağımlılık sadece cari denge açısından değil enerji güvenliği açısından da bir tehdit unsurudur. 2019’da elektriğimizin yüzde 62’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik. 2019 yılında güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektrik ile yaklaşık 4.1 milyon hanenin elektrik tüketimini karşıladık. 2020 Temmuz sonu itibariyle 46 bin 679 megavata çıktı. Daha önce termik santraller ve HES’ler Türkiye’nin baz yükünü karşılarken, bugün rüzgardan, güneşten, jeotermal biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade ediyoruz. Tek bir kaynağa bağlı kalmadan farklı enerji kaynaklarını sisteme dahil ederek enerji üretim alt yapımızı zenginleştiriyoruz.

HAYATİ ÖNEME SAHİP

Hâlihazırda Türkiye’nin kurulu gücünün yarısı temiz enerji kaynaklarından oluşuyor. Güneş enerjisi kurulu gücünde dünyada 13. Avrupa’da 7. sıradayız. Bugün güneşten enerji üretimimiz toplam elektrik üretimimizin yüzde 4’ünü oluşturuyor. Bu yıl ilk defa rüzgâr ve güneş santrallerimizin toplam elektrik üretimimizdeki payı yüzde 10’un üzerinde. Enerji arz kaynaklarımızı çeşitlendirirken hidrokarbon arama faaliyetlerimize de hız kazandırdık. Akdeniz’deki hak ve hukukumuzu korumaya yönelik attığımız adımlar enerjide dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak için hayati öneme sahip.”

400 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI

Türkiye’nin ilk, Avrupa ve Ortadoğu’nun tek entegre güneş paneli üretim fabrikası, 400 milyon dolar yatırımla devreye alındı. Tesis, gerçekleştireceği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını önleyecek. Tesiste üretilen panellerin yerlilik oranı yüzde 70’in üzerinde olacak. Dünyada bu kapsamdaki 20 entegre tesis arasına giren fabrikada, güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi için bir Ar-Ge merkezi kurulacak ve bu merkezde 100 araştırmacı çalışacak. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen paneller, YEKA-1 GES projesi kapsamında Konya Karapınar’da kurulacak güneş enerjisi santralinde (GES) kullanılacak. Karapınar GES için ise 1 milyar dolar yatırım yapılacak. Konya Karapınar GES’in devreye alınmasıyla Türkiye’de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 25 artacak ve yıllık 2 milyon ton karbondioksit salımı engellenebilecek.

ALBAYRAK: DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’na ilişkin Twitter’dan paylaşım yaptı. Albayrak,”Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu’nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye’de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye” ifadelerini kullandı.

KALYONCU: GELECEK İÇİN ÖNEMLİ

Dünyada bir ilk olan tam entegre fabrika yatırımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye’nin enerjide iyi bir noktaya geldiğini ve amaçlarının yeni yatırımlarla Türkiye’yi bu alanda daha üst sıralara taşımak olduğunu söyledi. Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Haluk Kalyoncu burada yaptığı konuşmada, “19 bin dönüm, 19 milyon metrekare alana kurulu uydu haritasından izlenebilecek dünyanın en büyük güneş enerji santrallerinden birisi olarak tamamlandığı zaman senelik 2.5 milyar kilowatt saat temiz elektrik üretimini enerji sistemimize sağlayacak” dedi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güneş saati hediye etti.

1400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

- Güneş paneli üretiminin Ar-Ge de dahil olmak üzere tüm aşamalarını tek çatı altında toplayan dünyanın ilk ve tek tam entegre fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri üretime başladı.

- Fabrika ve santrale yapılan toplamda 1.4 milyar dolar yatırımla Türkiye’nin temiz enerji ihtiyacına katkı sağlanacak.

- Fabrika yalnızca enerjiyi değil teknolojiyi de yerlileştirme hedefiyle 2 bin 500 metrekarelik alanda kurulan dev bir Ar-Ge merkezini de bünyesinde bulunduruyor.

- İlk aşamada 1.400 kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, yıllık 500 MW üretim kapasitesine sahip olacak.

- Karapınar Güneş Santralı faaliyete geçtiğinde yılda sağlanacak katma değer ile 400 milyon dolar tutarında ithalat ikamesi sağlanacak.

- Fabrika, güneş paneli üretiminin en önemli aşamalarından biri olan ve yüksek teknoloji gerektiren polisilisyumdan ingot üretimi de gerçekleştiriyor.