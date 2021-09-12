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Ekonomi
Haber Giriş: 12.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan, AKM ve Rami kışlasını ziyaret etti

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Erdoğan, AKM ve Rami kışlasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu’nun ardından yapımı devam eden Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 30 dakikalık ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKM’den sonra Türkiye’nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası’nı da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, AKM ve Rami kışlasını ziyaret etti


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