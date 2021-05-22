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Ekonomi
Haber Giriş: 22.05.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Erciyes Üniversitesi 31 öğretim üyesi alıyor

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Erciyes Üniversitesi 31 öğretim üyesi alıyor

Erciyes Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre öğretim üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve 15. günün mesai saati bitiminde sona erecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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