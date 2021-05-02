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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

EPDK'den 5 şirkete ilanen tebligat

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EPDK'den 5 şirkete ilanen tebligat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) akaryakıt, elektrik ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 5 şirkete ilanen tebligat yapıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sertifikasız hizmet faaliyetinde bulunulması, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi ve lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterme gibi nedenlerle son adreslerinde kendilerine ulaşılamayan 3 akaryakıt, 1 doğal gaz ve 1 elektrik şirketiyle ilgili hukuki işlemler ilanen tebliğ edildi.

Bu kapsamda, mevzuata aykırı durumlarını, verilen sürede gidermeyen şirketlerin savunmaları dikkate alınmayacak.

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