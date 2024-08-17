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EPDK'dan onay şartı

Güncelleme Tarihi:

#EPDK#Enerji#Ekonomi
EPDKdan onay şartı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 14:08

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde hisse devirlerine EPDK onayı şartı getirildi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yaptığı yeni düzenleme ile hisse devirlerine onay şartı getirdi.

"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yönetmeliğin 57. maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümlelerle (a), (b), (ç), (d), (f), (j) ve (k) bentleri haricindeki ön lisansta ortaklık yapısı değişiklikleri EPDK'nin onayına tabi olacağı hükme bağlandı.

Bu kapsamda, EPDK onayı alınmadan gerçekleştirilen ön lisans devirlerinde, ilgili ön lisanslar iptal edilecek.

Değişiklik, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

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#EPDK#Enerji#Ekonomi

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