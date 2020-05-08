EPDK’dan İGDAŞ’a ‘faturaları iptal et’ yazısı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Şimdi İGDAŞ’tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz” dedi.

EPDK dün İGDAŞ’a bir yazı göndererek 35 günü aşan faturaların iptal edilmesini istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz imzalı yazıda, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin, “Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma” başlıklı 48’inci maddesi hatırlatılarak abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerektiği vurgulandı.

EPDK, İGDAŞ’tan mevzuata aykırı düzenlenen bütün faturaların iptal edilmesini ve mevzuata uygun şekilde -35 günü geçmeyen- fatura düzenleyerek sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermesini istedi. Yazıda, İGDAŞ’ın bir daha kesinlikle mevzuata aykırı şekilde fatura düzenlememesi gerektiği, bu yola başvurması halinde daha ağır idari yaptırımlar ile karşılaşacağı hatırlatıldı. Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Vatandaşımız müsterih olsun. Kendilerine gelen ve 35 günü aşan yüksek faturalarla ilgili ortada bir hata var ve bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor” dedi.