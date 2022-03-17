Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

EPDK'dan elektrik fiyatları ile ilgili açıklama! Altı aya kadar önlem alınması sağlanacak

#EPDK#Elektrik#Fatura
EPDKdan elektrik fiyatları ile ilgili açıklama Altı aya kadar önlem alınması sağlanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağını açıkladı.

Haberin Devamı

EPDK, tüketiciye yönelik enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, yerli kömür, ithal kömür ve doğal gaz gibi farklı kaynaklar yoluyla üretilen aynı miktarda elektrik enerjisinde maliyetlerin birbirinden oldukça farklılık gösterebildiği belirtilen açıklamada, “Yurt dışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğal gaz maliyetlerindeki artışlar piyasamızda oluşan elektrik fiyatlarını da etkilemektedir. Bu durum maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedelinin de artmasına neden olabilmektedir. Bu maliyet farklılıkları birbirine yakın seyrederken elektrik piyasamızda herhangi bir soruna sebep olmazken, üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan artışlar serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları da getirebilmektedir. Diğer bir deyişle aynı ürün için bazı kaynak türlerindeki santraller maliyetlerini dahi karşılayamazken, başka kaynak türlerinde aşırı oranda karlar oluşabilmektedir. Bu durum sadece üreticiler açısından değil, ister serbest piyasadan, isterse düzenlenen tarifeden enerji alsın bütün tüketicilerimize fiyat artışı riski olarak yansıyabilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladıHaberi görüntüle

Açıklamada bu nedenle elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için kanunun verdiği yetki çerçevesinde EPDK’nın alacağı önlemlerin usulünün belirlendiği kaydedildi.

ELEKTRİKTE FİYAT ARTIŞLARININ TÜKETİCİLERE ETKİLERİ İÇİN 6 AYA KADAR ÖNLEM ALINMASI SAĞLANACAK

Açıklamada, usul ve esaslar çerçevesinde arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağı ifade edilerek, “EPDK, Bakanlığımızla birlikte arz güvenliği başta olmak üzere elektrik enerjisi ve kaynaklarının fiyatlarını hem yurtiçinde hem yurt dışında takip etmeye devam edecek, gerekli görülmesi halinde kanun ve mevzuat kapsamında bütün önlemler alınacaktır” denildi.

Gözden Kaçmasın

Selçuk Bayraktar, Kızılelma ile ilgili bilgi verdi Muharebe sahasında bir devrim yaşanacakSelçuk Bayraktar, 'Kızılelma' ile ilgili bilgi verdi! 'Muharebe sahasında bir devrim yaşanacak!'Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Ve Rusya harekete geçti... Putin imzaladı: Hepsine el konacakVe Rusya harekete geçti... Putin imzaladı: Hepsine el konacak!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#EPDK#Elektrik#Fatura

BAKMADAN GEÇME!

Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali

BAKMADAN GEÇME!

Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali