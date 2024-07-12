×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

EPDK’dan elektrik aboneleri için yeni çalışma: Düzenli fatura ödeyen ‘güvence’ ödemeyecek

Güncelleme Tarihi:

#EPDK#Mesken#Abone
EPDK’dan elektrik aboneleri için yeni çalışma: Düzenli fatura ödeyen ‘güvence’ ödemeyecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 07:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), taslak çalışması kapsamında, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmamasının planlandığını bildirdi.

Haberin Devamı

EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, kurum Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı kamuoyu görüşüne açtı. Taslakla, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmaması planlanıyor. Mevcut durumda mesken aboneleri için 680-1.135 lira arasında güvence bedeli alınıyor.

Borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen aboneler ise yeni abonelik yaptırmak için yüzde 50 daha fazla güvence bedeli ödüyor. Öte yandan, yabancı uyruklu tüketicilerin genellikle aboneliği sonlandırmadan kullanım yerini terk etmesinin yasal takibe konu kalıntı borç tutarını artırdığını tespit eden EPDK, yeni bir önlem aldı. Taslağın kabul edilmesi halinde yabancı uyrukluların ilk abonelik işlemlerinde güvence bedeli yüzde 50 daha fazla alınacak. 24 ay düzenli öderlerse güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.

Haberin Devamı

KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirleri de içeriyor. Kaçak elektrik tespit, tahakkuk, faturalandırma ve tahsil aşamalarında şirketlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ortadan kaldırılarak ilgili işlemlerde dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak. Kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı artırılacak ve kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde herhangi bir asayiş sorununa meydan vermeden kaçak miktarın tespiti ve önlenmesi için her türlü teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak. Bu kişilere bildirim yapmak zorunlu olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EPDK#Mesken#Abone

BAKMADAN GEÇME!