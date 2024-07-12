EPDK’dan elektrik aboneleri için yeni çalışma: Düzenli fatura ödeyen ‘güvence’ ödemeyecek

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EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, kurum Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı kamuoyu görüşüne açtı. Taslakla, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmaması planlanıyor. Mevcut durumda mesken aboneleri için 680-1.135 lira arasında güvence bedeli alınıyor.

Borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen aboneler ise yeni abonelik yaptırmak için yüzde 50 daha fazla güvence bedeli ödüyor. Öte yandan, yabancı uyruklu tüketicilerin genellikle aboneliği sonlandırmadan kullanım yerini terk etmesinin yasal takibe konu kalıntı borç tutarını artırdığını tespit eden EPDK, yeni bir önlem aldı. Taslağın kabul edilmesi halinde yabancı uyrukluların ilk abonelik işlemlerinde güvence bedeli yüzde 50 daha fazla alınacak. 24 ay düzenli öderlerse güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.

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KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirleri de içeriyor. Kaçak elektrik tespit, tahakkuk, faturalandırma ve tahsil aşamalarında şirketlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ortadan kaldırılarak ilgili işlemlerde dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak. Kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı artırılacak ve kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde herhangi bir asayiş sorununa meydan vermeden kaçak miktarın tespiti ve önlenmesi için her türlü teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak. Bu kişilere bildirim yapmak zorunlu olacak.