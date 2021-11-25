EPDK'dan 'akaryakıta zam' haberlerine yalanlama

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EPDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bugün bazı basın – yayın organlarında “benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” yönünde haberler çıkmıştır. Gerek bu haber gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.

Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir.

Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

FİYATLAR SERBEST PİYASA KOŞULLARINDA OLUŞUYOR

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Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır. Pandemi koşullarında devletimiz eşel mobil sistemi ile uluslararası piyasalardan kaynaklanan olağanüstü fiyat hareketlerinin vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtılmasını sağlamış, 60 milyar TL’yi aşan bir vergi gelirinden fedakarlık etmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV’nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır.

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Ayrıca bilindiği üzere yurt sathında 13 bini aşkın akaryakıt bayii hizmet vermektedir ve herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir. Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte, herhangi bir bayinin -fiyat artışlarından kar etmek için- vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa Kurumumuza yazılı olarak başvurmalarını, EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı da hatırlatmak isteriz.

Özellikle merkezi konumda bulunan akaryakıt bayileri önünde oluşan kuyruklardan ötürü “bir ikmal krizi yaşandığı algısı oluşturmaya çalışmak” ise sektörümüze yönelik haksız ve yakışıksız bir tavırdır.

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İçinden geçtiğimiz süreçte bütün paydaşlarımızın, STK ve medya temsilcilerinin sağduyu ile hareket etmesini, vatandaşlarımızda infiale sebep olacak maksatlı haber ve yorumlardan kaçınmalarını rica ediyoruz."