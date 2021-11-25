EPDK'dan 'akaryakıta zam' haberlerine yalanlama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu Oxford duyurdu... Süper varyant alarmı verildiVe korkulan oldu! Oxford duyurdu... 'Süper varyant' alarmı verildi#Koronavirüs
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Her şey Galatasaray maçındaki hareketiyle başlamış...Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! Her şey Galatasaray maçındaki hareketiyle başlamış...#Fenerbahçe
İstanbulda metroda kâbusu yaşadı... Genç kadın o anları anlattı: Normalde kick boksçuyum...İstanbul'da metroda kâbusu yaşadı... Genç kadın o anları anlattı: Normalde kick boksçuyum...#Metro
MİTten terör örgütüne darbe PKKnın kritik ismi etkisiz hale getirildiMİT'ten terör örgütüne darbe! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi#MIT
Yerli aşıda önemli gelişme Kocadan muhalefete tepki: Sevinmenizi beklerdim, anlıyorum ki...Yerli aşıda önemli gelişme! Koca'dan muhalefete tepki: Sevinmenizi beklerdim, anlıyorum ki...#Sağlık Bakanı
Merkez Bankasından ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak İşte beklentilerMerkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak? İşte beklentiler#Yatırım
MHKdan Halil Umut Meler kararı Derbideki yönetiminden sonra...MHK'dan Halil Umut Meler kararı! Derbideki yönetiminden sonra...#Halil Umut Meler
Şimdiye kadarki en net açıklama... Rusya: Saldıracağız, NATO: HazırızŞimdiye kadarki en net açıklama... Rusya: Saldıracağız, NATO: Hazırız!#RUSYA
Bakan Dönmez açıkladı Kapatılan kuyudan petrol fışkırdıBakan Dönmez açıkladı! Kapatılan kuyudan petrol fışkırdı#Petrol
Mide küçültme ameliyatı sonrası ölüm Doktora verilen ceza belli olduMide küçültme ameliyatı sonrası ölüm! Doktora verilen ceza belli oldu#İzmir
Meteoroloji uyarmıştı Yoğun kar yağışı: 2 kent beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Yoğun kar yağışı: 2 kent beyaza büründü#Kar Yağışı
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
Görüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktıGörüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktı#Metro
HABERLEREkonomi Haberleri

EPDK'dan 'akaryakıta zam' haberlerine yalanlama

#EPDK#Akaryakıt#Zam
EPDKdan akaryakıta zam haberlerine yalanlama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını bildirdi.

Haberin Devamı

EPDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bugün bazı basın – yayın organlarında “benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” yönünde haberler çıkmıştır. Gerek bu haber gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.

Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir.

Gözden Kaçmasın

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak İşte beklentilerMerkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak? İşte beklentilerHaberi görüntüle

Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

FİYATLAR SERBEST PİYASA KOŞULLARINDA OLUŞUYOR

Haberin Devamı

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır. Pandemi koşullarında devletimiz eşel mobil sistemi ile uluslararası piyasalardan kaynaklanan olağanüstü fiyat hareketlerinin vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtılmasını sağlamış, 60 milyar TL’yi aşan bir vergi gelirinden fedakarlık etmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV’nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır.

Gözden Kaçmasın

Bakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya yakınızBakan Bilgin: Asgari ücrette uzlaşmaya yakınızHaberi görüntüle

Ayrıca bilindiği üzere yurt sathında 13 bini aşkın akaryakıt bayii hizmet vermektedir ve herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir. Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte, herhangi bir bayinin -fiyat artışlarından kar etmek için- vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa Kurumumuza yazılı olarak başvurmalarını, EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı da hatırlatmak isteriz.

Özellikle merkezi konumda bulunan akaryakıt bayileri önünde oluşan kuyruklardan ötürü “bir ikmal krizi yaşandığı algısı oluşturmaya çalışmak” ise sektörümüze yönelik haksız ve yakışıksız bir tavırdır.

Haberin Devamı

İçinden geçtiğimiz süreçte bütün paydaşlarımızın, STK ve medya temsilcilerinin sağduyu ile hareket etmesini, vatandaşlarımızda infiale sebep olacak maksatlı haber ve yorumlardan kaçınmalarını rica ediyoruz."

Gözden Kaçmasın

TPAO açıkladı Türkali-2 kuyusunda akış testi tamamlandıTPAO açıkladı! Türkali-2 kuyusunda akış testi tamamlandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#EPDK#Akaryakıt#Zam

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu