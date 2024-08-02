EPDK: Doğalgaz zammının konutlara etkisi yüzde 24.4

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Yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatı ise yüzde 33.1 arttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan açıklamada ise, konutlarda doğalgaz alım bedeline yapılan yüzde 38’lik fiyat artışının, ülke genelinde konutlarda kullanılan gaz fiyatları üzerindeki ortalama etkisinin yüzde 24.4 düzeyinde olduğu belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Sonuç olarak, nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24.4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle, 1 metreküp doğalgazın fiyatı nihai olarak ortalama 7.6 liradan 9.4 liraya çıkmıştır. Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğalgazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28.7 oranında artmıştır. Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğalgazın fiyatı nihai olarak ortalama 11.8 liradan 15.2 liraya çıkmıştır.”