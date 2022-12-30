Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

EPDK Başkanı açıkladı! Elektrik fiyatlarında indirim

Güncelleme Tarihi:

#Elektrik#Fiyat#Piyasa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 10:58

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı. Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük" dedi.

Haberin Devamı

EPDK, yılın son toplantısında hem elektrikte yeni tarifeleri belirledi hem de serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürdü.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz enerji piyasalarındaki fiyat hareketlerini ve kaynak bazında oluşan maliyetleri hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı.

 

"MESKEN ABONELERİ İÇİN HERHANGİ BİR ARTIŞ YA DA ZAM YOK"

Yılmaz şunları söyledi:

"Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abonegrubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 TL/MWh’den 4200 TL/MWh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Nebati açıkladı Gelir vergisi tarifesi düzenlendi... Yemek ve yol ücretleri arttıBakan Nebati açıkladı! Gelir vergisi tarifesi düzenlendi... Yemek ve yol ücretleri arttıHaberi Görüntüle

Yılmaz, piyasa takas fiyatı tavan rakamının elektrik ticaretinde elektriğin maksimum satılabilecek fiyatını gösterdiğini, daha önce maliyetleri yüksek olan özellikle ithal kömür ve doğal gaz maliyetleri nedeniyle artan fiyat tavanının kaynak bazlı oluşan maliyet azalışları nedeniyle düşürüldüğüne dikkat çekti.

EPDK Başkanı Yılmaz, "Piyasadaki elektrik fiyatının düşmesi çok önemli ve olumlu bir gösterge. Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elektrik#Fiyat#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz | 9 SORU 9 YANIT

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz? | 9 SORU 9 YANIT

#Akıllı Cihaz
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz | 9 SORU 9 YANIT

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz? | 9 SORU 9 YANIT

#Akıllı Cihaz
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk