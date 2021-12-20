EPDK: Akaryakıta yapılacak artışlar durduruldu

Haberin Devamı

EPDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;



* Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.

* Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz.



YILMAZ: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Akaryakıt fiyatlarının tek belirleyici fiyatı sadece döviz değil. Bunların uluslararası bir borsası var. Yarından sonraki bu hesaplar dikkate alınır. Biz bu süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.