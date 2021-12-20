EPDK: Akaryakıta yapılacak artışlar durduruldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Erdoğan duyurdu Milyonlarca memura müjdeErdoğan duyurdu! Milyonlarca memura müjde#Memur Maaşları
EPDK: Akaryakıta yapılacak artışlar durdurulduEPDK: Akaryakıta yapılacak artışlar durduruldu#EPDK
Son dakika: Fenerbahçede ikinci Vitor Pereira dönemi resmen sona erdiSon dakika: Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi#Fenerbahçe
Erdoğan duyurdu: TL mevduatları için düzenleme... Yeni araçlar devreye alınıyorErdoğan duyurdu: TL mevduatları için düzenleme... Yeni araçlar devreye alınıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğanın açıklamalarının ardından dövizde sert düşüşErdoğan'ın açıklamalarının ardından dövizde sert düşüş#DOLAR
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Yeni kredi ve burs ücretleri açıklandıMilyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Yeni kredi ve burs ücretleri açıklandı#Burs
Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçede teknik direktörlük koltuğu için 6 adayPereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için 6 aday!#Fenerbahçe
Bakan Kocadan kritik çağrı: Dikkat Hatırlatma dozu...Bakan Koca'dan kritik çağrı: Dikkat! Hatırlatma dozu...#Koronavirüs
Uğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarıUğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarı#Uğur Şahin
Hastanede dehşet anları Satırla saldırdıHastanede dehşet anları! Satırla saldırdı#Hastane
Pınar Gültekin cinayeti ABDden şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...Pınar Gültekin cinayeti! ABD'den şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...#Pınar Gültekin
Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybettiUsta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti#Sezai Aydın
Emine Erdoğan ve Bakan Özerden özel öğrencilere eğitim materyaliEmine Erdoğan ve Bakan Özer'den özel öğrencilere eğitim materyali#Ankara
2022de burçları neler bekliyor Hem parayı hem aşkı bulacaksınız2022'de burçları neler bekliyor? Hem parayı hem aşkı bulacaksınız
Patronum bana OK dedi Yoksa başım dertte miPatronum bana 'OK' dedi! Yoksa başım dertte mi? #İş Hayatı
HABERLEREkonomi Haberleri

EPDK: Akaryakıta yapılacak artışlar durduruldu

#EPDK#Akaryakıt#ZAM
EPDK: Akaryakıta yapılacak artışlar durduruldu

EPDK, dövizde yaşanan düşüş nedeniyle bu gece yapılacak fiyat artışlarının durdurulduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

EPDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

* Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.

* Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz.

YILMAZ: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Akaryakıt fiyatlarının tek belirleyici fiyatı sadece döviz değil. Bunların uluslararası bir borsası var. Yarından sonraki bu hesaplar dikkate alınır. Biz bu süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Erdoğanın açıklamalarının ardından dola, euro ve altında sert düşüşErdoğan'ın açıklamalarının ardından dola, euro ve altında sert düşüşHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#EPDK#Akaryakıt#ZAM

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron