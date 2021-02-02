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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 09:03 | Son Güncelleme:

EPDK, 6 şirketin LPG lisans sürelerini uzattı

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EPDK, 6 şirketin LPG lisans sürelerini uzattı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 6 şirketin LPG depolama ve dağıtıcı lisanslarının süreleri uzatıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Aygaz AŞ, BP Petrolleri AŞ, İpragaz AŞ, Butangaz AŞ, Asgaz Anadolu Sınai Gazlar AŞ ile Gesan Yatırım ve Ticaret AŞ'nin LPG depolama ve dağıtıcı lisanslarının süreleri 2036'ya kadar uzatıldı.

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