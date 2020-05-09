EPDK 17 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 13 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete dağıtım lisansı verildi.

Söz konusu piyasada 4 şirketin üretim, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin otoprodüktör lisansı sonlandırıldı. Petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ, 1 şirkete depolama lisansı verildi. LPG piyasasında 1 şirketin depolama lisansı sonlandırıldı.