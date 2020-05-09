MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEPDK 17 şirkete lisans verdi
GeriEkonomi EPDK 17 şirkete lisans verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

EPDK 17 şirkete lisans verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EPDK 17 şirkete lisans verdi
Abone Olgoogle-news

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 13 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete dağıtım lisansı verildi.

Söz konusu piyasada 4 şirketin üretim, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin otoprodüktör lisansı sonlandırıldı. Petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ, 1 şirkete depolama lisansı verildi. LPG piyasasında 1 şirketin depolama lisansı sonlandırıldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle