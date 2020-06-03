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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

EPDK 11 yeni lisans verdi

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EPDK 11 yeni lisans verdi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 11 yeni lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 4 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 2 dağıtıcı, 2 madeni yağ, 3 depolama lisansı verildi. Aynı piyasada, 2 firmanın daha önce sona erdirilen madeni yağ lisansı da yeniden yürürlük kazandı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin 2 LPG depolama lisansı sona erdirildi. 

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