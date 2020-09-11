EPDK 10 şirkete lisans verdi

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre EPDK, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 6 şirkete üretim lisansı, bir şirkete ise dağıtıcı lisansı verilirken, petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.



LPG piyasasında da bir şirketin LPG dağıtıcı lisansı sonlandırıldı.



Ayrıca, 2 hidroelektrik enerjisi santrali (HES) şirketine de eskisinin devamı mahiyetinde yeni bir üretim lisansı verildi.