Engelliye araçta ‘tanım’ değişiyor... Vergi paketi bugün reel sektöre anlatılacak

Haberin Devamı

Pakette, engelli araç satışına ilişkin istisnada da “tanım” üzerinde durulduğu öğrenildi. Sağlık Bakanlığı ile Aile Bakanlığı’nın tanımının farklı olduğu, engelli araç alımı için kullanılan tanımın daraltılması üzerinde durulduğu belirtiliyor.

SATILANLARIN YÜZDE 30’U ENGELLİ

Vergi paketinden kamuoyuna sızan halinde yer alan bazı düzenlemeler çıkarılırken, engelli araç satışına ilişkin sınırlamayı içeren düzenlemenin paketteki yerini koruduğu kaydedildi. Kaynaklar engelli araç satışının yılın ilk aylarında tüm satışlar içindeki payının yüzde 30 civarında olduğunu söylediler. 2024 yılında engelli araç almak için belirlenen sınır 1 milyon 591 bin 200 lira. Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’den bu sınırın altında kalanlar ÖTV’den muaf tutuluyor.

Haberin Devamı

KAPSAM DARALTILACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi paketinde engelli araç satışına ilişkin yaptığı önerilerde; “istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, her sene yeniden değerleme oranında artan tutarın (araç satış bedelinin), yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması” gibi maddeler var.

İkinci bir alternatifte ise ÖTV Kanunundaki istisnanın kaldırılması teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması öneriliyor. Engellilerin gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli olması gibi kriterler esas alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakit destek verilmesi düşünülüyor. Bu çalışmalarla birlikte araç alabilecek engellilere yönelik tanımla ilgili de bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Tanımın kapsamının daraltılarak daha az engelli taşıtı alınmasının yolları aranıyor.

YURTDIŞI HARCINDA İSTİSNALAR GELİYOR

Vergi paketinde 150 lira olan harcın 3 bin liraya çıkarılması öneriliyor. Bu harcın bin ya da bin 500 lira civarında olabileceği, ayrıca bazı istisnaların da getirileceği belirtildi. Hacılara, öğrencilere istisna getirilebileceği ifade ediliyor.

ŞİMŞEK İŞ DÜNYASIYLA BULUŞACAK

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek reel sektöre bugün vergi paketini anlatacak. Şimşek, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, yurtiçi firmalardan alınan asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi düzenlemeler hakkında bilgi verecek. Toplantıya, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

PAKETTEN NELER ÇIKARILDI

Pakette daha önce yer alan kira gelirlerinin bankaya yatırılması ve yüzde 20 stopaj kesilmesi düzenlemesi çıkarıldı. Kamuoyunda garsonların bahşişine vergi getirildiği şeklinde yansıyan düzenleme de paketten çıkarıldı. Vergi çalışmalarında basit usul sisteminin kaldırılması önerilmişti. Eğer paketin ilk hali kabul görseydi yaklaşık 700 bin mükellef gerçek usule geçecek ve 7.9 milyar liralık gelir etkisi olacaktı. Paketin ilk halinde servet takibine yönelik bazı düzenlemeler vardı. Risk analizi sonucu beyana tabi gelirleri ile yapılan harcamaları arasında yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden Özel Gider Bildirimi istenecekti. Aradaki fark izah edilemezse inceleme yapılacaktı. Bu düzenleme de paketten çıkarıldı.