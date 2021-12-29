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Enflasyonla mücadelede koordinasyon vurgusu

#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Enflasyon
Enflasyonla mücadelede koordinasyon vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nebati başkanlığında toplanan Komite’de, ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve emtia piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, ardından yurtiçi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin bütüncül bir bakış açısı ile ayrıntılı olarak değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir. Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür. Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir” denildi.

Merkez Bankası (MB), yabancı para mevduat ve yabancı para katılma fonu hesaplarından TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına çevrilen tutarlara zorunlu karşılık ve komisyon teşvikleri uygulayacak. Merkez Bankası, bankaların tutmak zorunda oldukları yabancı para cinsinden zorunlu karşılıkları üzerinden yıllık yüzde 1.5 komisyon alacak.

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Enflasyon

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