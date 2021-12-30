Enflasyonda orta vadeli hedef yüzde 5

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Metinde, temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu kaydedilerek, zorunlu karşılıkların da fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanılacağı dile getirildi. 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak. Yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduatların gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecek. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak korunduğunun kaydedildiği metinde, “Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır” denildi. Metinde Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yılda 12 toplantı yapacağı belirtildi.

DALGALI DÖVİZ KURU

Metinde, dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği dile getirilerek, “Döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşmaya devam edecek. TCMB, döviz kurlarının seviyesine ilişkin olarak herhangi bir hedefi gözetmemekte olup, kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır. TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna ilişkin risk faktörlerini yakından takip etmeye ve bu kapsamda, gerekli önlemleri alarak ilgili araçları kullanmaya devam edecektir” denildi.

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REZERVLER GÜÇLENECEK

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedilerek, “TCMB, 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir. Buna yönelik araçlar şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dâhilinde, uygun koşullarda kullanılacaktır. Bu kapsamda, reeskont kredileri kanalıyla 2022 yılında 16.6 milyar doların MB net rezervlerine gireceği kesinleşmiş olup, 1 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya alınan düzenleme ile 2022 yılında rezervlere sağlanacak katkının 2021 yılına kıyasla daha fazla gerçekleşmesi beklenmektedir” denildi. TCMB, 2022 yılında rezerv biriktirme amaçlı olarak ve Türk Lirası karşılığında, cevherden üretilen altın alımı işlemlerine devam edecek, diğer merkez bankaları ile swap anlaşmalarının imzalanmasına yönelik görüşmelere de devam edilecek.

Kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabileceğinin belirtildiği metinde, “Bu kapsamda piyasa şartları elverdiği sürece döviz satım tutarı kademeli olarak azaltılabilecek” denildi.

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MEVDUAT GARANTİSİ 200 BİN LİRA

RESMİ Gazete’de yayımlanan kararla, bankalardaki mevduata Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu garantisi üst limiti 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

ALTIN HESAPLARINA DA DESTEK

Merkez Bankası dün yaptığı açıklamayla, altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.