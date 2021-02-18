Enflasyonda kalıcı düşüş vurgusu

Kaan, krizin en ağır etkisini yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 küçülerek tecrübe eden Türkiye ekonomisinin, normalleşme süreciyle birlikte ivme kazandığını ve küresel çapta en hızlı toparlanma kaydeden ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Başkan Kaan, “Ocak 2021 dönemi itibarıyla yüzde 15 seviyesine yakınsayan yıllık enflasyon oranının yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasına yönelik çalışmalar önemlidir. Ancak enflasyondaki kalıcı düşüşün anahtarının sağlıklı bir üretim planlama ve yatırım iştahı olduğunun altını çizmek isterim. Sürdürülebilir bir kalkınma üretim-yatırım-ticaret üçgenindeki senkronizasyonun yakalanması ile elde edilecektir. Yerli, milli yatırımların teşvik edilmesi, planlı ve ithalatı azaltacak üretim sistemine geçme ve ihracatın artması zaten ekonomideki iç dinamikleri de olumlu şekilde yönlendirecektir” ifadelerini kullandı.