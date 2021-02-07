Enflasyonda düşüş ikinci çeyrekte

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdebir, “Kurlar 8 küsürlere çıktığı zaman Türkiye’de ara malı üretiminde yüzde 22 artış oldu. Dolar kurunun 7 liranın daha aşağı inmesi Türkiye’nin lehine olmaz. Bu dengeleri iyi korumak lazım. Faiz hepimizin canını acıtıyor ama kanser olduğumuz zaman zehri kemoterapi olarak da alıyoruz. Tedavide radyasyonu alıyoruz zararlı, öldürücü olduğunu bildiğimiz halde. Ama ne için alıyoruz, iyi olmak için. Çok fazla sürmeyeceğini yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’nin faizler konusunda da normalleşeceğini tahmin ediyorum. İdeal kur buralar, buradan aşağı inmemesi lazım” dedi.

REKABETÇİ KUR

Özdebir, enflasyonda kalıcı düşüş beklediğini belirterek şunları kaydetti: “Bazı ürünlerin sezonluk yükselmesi normal. Enflasyon rakamlarının geri geleceğini düşünüyorum. Virüs, mutasyon, yaptırım gibi olağanüstü bir şey olmazsa ikinci çeyrek sonundan itibaren enflasyonda düşüş bekliyorum. Şu anki gibi giderse Merkez Bankası’nın yüzde 9.4 hedefini bile aşağı çekeceğini tahmin edebiliyorum.” İmalat sanayisinin ve ihracatın iyi gittiğini, konfeksiyon sektöründe ise ciroların düştüğünü belirten Özdebir, “Rekabetçi kurun sadece ihracat için değil yurtiçinde de rekabet edebilmek için gerekli olduğunu düşünüyorum”dedi. Özdebir, imalat sanayisinde hala eleman açığı olduğuna işaret ederek, ASO Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim alanlara aylık 2 bin 100 lira ödeme yapmalarına rağmen öğrenci bulmakta zorlandıklarını belirtti. Gıda enflasyonu için lisanslı depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası kurulduğuna dikkati çeken Özdebir, arz yönünde rekabet eksiği olduğunu ve piyasaya kurallar konulması gerektiğini ifade etti.