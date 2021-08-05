Enflasyona gıda ve enerji etkisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1.80 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 18.95’e yükseldiğini açıklamasının ardından MB’nin Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı. Rapora göre, temmuz ayında enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji fiyatları temel belirleyiciler oldu.

Gıda yıllık enflasyonu, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayılmasıyla kayda değer bir oranda yükseldi. Üretici fiyatlarındaki gelişmeler ve yaşanan kuraklık gıda enflasyon görünümünü etkiledi. Enerji grubu enflasyonu elektrik ve doğalgaz fiyatları öncülüğünde artarken, eşel mobil sistemi tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam etti. Yıllık enflasyon yakın dönemde Türk lirasındaki seyrin de etkisiyle temel mallar grubunda gerilerken, hizmet sektöründe kademeli normalleşme sürecinin de yansımalarıyla lokanta-otel ve ulaştırma hizmetlerindeki fiyat gelişmelerine bağlı olarak bir miktar yükseldi.

Temmuz ayında uluslararası enerji fiyatları artarken, enerji dışı emtia fiyatları daha ılımlı bir seyir kaydetti. Bu görünüme karşın, gecikmeli etkilerle üretici enflasyonundaki yükseliş eğilimi devam etti. Böylece temmuzda önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı gıdada 1.12 puan, enerjide 0.58 puan ve hizmette 0.07 puan arttı.

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