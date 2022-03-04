Enflasyon yüzde 54.44 oldu

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Üretici enflasyonu ise aylık bazda yüzde 7.22 artarken, yıllık bazda üç haneye çıkarak yüzde 105.01 oldu. Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 50.57 puana çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, şubatta 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25.98 artış gösterdi. TÜFE 12 aylık ortalama kira artış oranının belirlenmesinde kullanılıyor. Ana harcama grupları itibarıyla şubatta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 8.41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7 ile ev eşyası, yüzde 6.39 ile sağlık oldu. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75.75 ile ulaştırma, yüzde 64.83 ile ev eşyası, yüzde 64.47 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Şubatta fiyatı en fazla artan yüzde 88.51 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 79.11 ile kabak, yüzde 53.51 ile domates, yüzde 53.06 ile maydanoz izledi. Fiyatı artan diğer ürünler ise yüzde 49.01 ile kıvırcık, yüzde 48.90 ile dolmalık biber, yüzde 41.84 ile salatalık, yüzde 40.26 ile ıspanak, yüzde 39.99 ile nane, yüzde 38.64 ile sivri biber ve yüzde 31.35 ile beyaz lahana oldu. İlaçlardaki artış yüzde 16.40 olurken, tuvalet kağıdı da geçen ay yüzde 12.71 oranında arttı.

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KİRA ARTIŞI YÜZDE 25.98

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte mart ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı bu ay sözleşme yenilecekler için yüzde 25.98 olarak açıklandı. Son 1 yılda arzın az, talebin fazla olması nedeniyle kiralar hızla yükseldi. Kiralık ev arayanlar zorlanırken, kiracı olanlar da fahiş artış talepleriyle karşılaştı. Uzmanlar ev sahiplerinin TÜFE 12 ay ortalamasından daha fazla bir oranda zam talep edemeyeceğine dikkat çekiyor. Kira artışının yılda bir kez olacağını belirten uzmanlar, son dönemde artan ‘ara zam’ taleplerinin yasal olmadığını dile getiriyor.