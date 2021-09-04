Enflasyon yüzde 19.25’e yükseldi

Yıllık bazda ise politika faizinin üstüne çıkarak yüzde 19.25’e yükseldi. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 2.77 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 45.52 seviyesine geldi. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 26.27 puan oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre ağustosta aylık bazda en yüksek artışın gerçekleştiği ana harcama grubu yüzde 3.18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta aylık bazda gıda grubundan sonra artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 2.27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1.38 ile ev eşyası oldu. Ağustosta aylık bazda düşüş gösteren gruplar ise yüzde 3.08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0.77 ile ulaştırma oldu. TÜFE’de ana harcama gruplarında ağustosta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 56.30 ile salatalıkta oldu. Geçen ay, salatalıktaki fiyat artışını yüzde 43.85 ile kabak, yüzde 36.14 ile limon izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 32.79 ile taze fasulye, yüzde 21.74 ile karpuz, yüzde 19.11 ile kuru soğan yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8.91 ile çocuk için tişörtte oldu. Geçen ay ÖTV matrah değişikliği yapılan otomobillerde fiyat düşünün etkisi ortaya çıktı. Benzinli otomotivde yüzde 3.42, dizel otomobilde yüzde 1.72 oranında geriledi.

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