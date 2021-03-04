Enflasyon yüzde 15.61’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında şubatta aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3 ile sağlık, yüzde 2.57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1.32 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık bazda yüzde 2.57 artan gıda enflasyonu 67 baz puanla aylık enflasyona en fazla katkıyı yapan grup oldu. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup, yüzde 2.32 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 23.74 ile ev eşyası, yüzde 22.47 ile ulaştırma oldu. Gıda grubundaki yıllık artış ise yüzde 18.40 oldu.

Şubatta en fazla dolmalık biberin fiyatı arttı. En yüksek fiyat artışı yüzde 26.96 ile dolmalık biberde yaşanırken, yüzde 19.92 ile kabak ikinci, yüzde 19.47 ile salatalık üçüncü sırada yer aldı. Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16.06 ile patlıcan, yüzde 15.06 ile limon, yüzde 13.97 ile mandalina yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19.04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu. Bunu yüzde 14.11 ile karnabahar, yüzde 10.42 ile ıspanak, yüzde 9.22 ile kolonya, yüzde 8.93 ile yumurta takip etti.