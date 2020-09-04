Enflasyon yüzde 11.77 oldu

Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 11.77 olurken, ağustos ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 25.17 ile salatalıkta oldu. Ağustos ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.35 artış gösterirken, yıllık bazda da yüzde 11.53 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu. Ağustosta bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 5.09 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşirken, bu grubu yüzde 1.56 ile ulaştırma ve aynı oranla lokanta ve oteller takip etti. Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta en fazla azalış yüzde 2.11 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 0.08 azalma gerçekleşti. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0.20 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0.46 ile eğitim, yüzde 0.53 ile haberleşme olarak kayıtlara geçti. Ağustosta fiyat artışında salatalığı yüzde 21.86 ile limon, yüzde 18.64 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 14.83 ile patlıcan, yüzde 14.65 ile mücevher (altın) oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19.63 ile erikte gerçekleşti. Bunu yüzde 17.38 ile patates, yüzde 16.07 ile armut, yüzde 14.11 ile domates, yüzde 9.06 ile dolmalık biber, yüzde 8.46 ile üzüm, yüzde 7.49 ile kavun izledi.