Enflasyon tahmini yüzde 14.1 oldu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dün yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklamak için basın toplantısı düzenledi. Temel varsayımları ve kısa vadeli öngörüleri doğrultusunda, politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği bir görünüm altında olduğunu belirten Başkan Kavcıoğlu, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini söyledi. Bu çerçevede, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14.1 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7.8’e, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini dile getiren Kavcıoğlu, “Böylece 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1.9 puanlık güncellemeyle yüzde 12.2’den yüzde 14.1’e yükselttik” diye konuştu. Kavcıoğlu, bir önceki rapor dönemine göre, Türk Lirası cinsinden ithalat fiyatları ve gıda fiyatları varsayımlarındaki güncellemeler, enflasyon tahminini sırasıyla 0.8 puan ve 0.5 puan arttırdığını belirtirken, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın da tahmini 0.3 puan yükselttiğini kaydetti. Bir önceki raporda yıl sonu için yüzde 13 olarak tahmin edilen gıda fiyat enflasyonu da yüzde 15’e revize edildi.

MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

Kavcıoğlu, enflasyon ve cari işlemler problemi nedeniyle çok önceden başlanan sıkı para politikası duruşunun etkilerini yavaş yavaş görmeye başladıklarını belirterek, “Yılın son çeyreğinde enflasyonun belirgin şekilde düşüşe geçeceğini düşünüyoruz. Dünyada son çeyrekte biraz daha yükselme eğiliminde. Bizim, öncesinde enflasyon ve cari işlemler nedeniyle başlattığımız sıkı para politikası duruşumuz meyvelerini vermeye başladı. Bu duruşumuzu küresel risklere rağmen sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu devam ettirirken olumlu gelişmeler de enflasyonun düşeceği noktasında hem de politika faizinin enflasyonun üzerinde kalacağı noktasında ümidimizi artırıyor. Bunun en önemli göstergesi Türkiye’nin son dönemde cari fazla verecek olması, turizmin aşılamanın hızlı ivmesiyle canlanması. Bir önceki yılın, hatta 2019 yılının üzerine çıkacak yaklaşık 20 milyar doların üzerinde turizm geliri bekliyoruz” diye konuştu. Kavcıoğlu, politika faiz kararlarının tüm veri setleri değerlendirilerek alındığını belirterek, “Faiz oranları, Merkez Bankası başkanlarına göre değil, Merkez Bankası’nın kurumsal yapısı, Türkiye’nin ekonomik, ticari yapısı ve küresel yapı içinde oluşan nedenlere göre Para Politikası Kurulunun aldığı kararlardır” şeklinde konuştu.

MERKEZ YALNIZ KALDI

Son dönemde küresel enflasyonun artmasının Türkiye’de de enflasyonun artışında etkili olduğuna dikkati çeken Kavcıoğlu, şöyle devam etti: “Enflasyonla ilgili piyasa davranışları bozulmuş durumda. Bunun kontrol edilebilir hale gelmesi için ortak mutabakatın sağlanması lazım. Enflasyon konusunda MB yalnız kalmış durumda. Sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz ama toplumsal mutabakat anlamında bütün odaların, etkin kurumların aktif olması ve destek vermesi lazım. Çünkü bugün piyasada oluşan fiyatlama, enflasyonu doğru şekilde yansıtmıyor. Bizim çalışmalarımız var, bunları da ileride paylaşacağız. Emtia fiyatlarından, döviz kuru geçişkenliğinden kaynaklandığı söyleniyor ama buna baktığımız zaman hiç ilgili olmayan sektörlerde de fiyat artışlarını görüyoruz. Para politikası konusunda bizi eleştirmeye devam edin, sorun yok ama enflasyonla mücadelemizde bizi desteklemeniz ve diğer bu mücadele içinde olması gereken kurumları da öne çıkarmanızı rica ediyorum. Bunun ülke açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

STOPAJ MESAJI

SÜRESİ dolacak Türk Lirası mevduata stopaj indirimi uygulamasının da önemine değinen Şahap Kavcıoğlu, “Bu konuda Hazine ve Maliye bakanımız ile görüştük, umarım olumlu bir şey bekliyoruz oradan. Bakacaklar, çünkü bütçe tarafı var. Stopajın bize önemli fayda sağlayacağını düşünüyoruz. O konuda olumlu adım olursa bizim işimiz kolaylaşır ama olmaması noktasında da enflasyon zaten aşağı geleceği için para politikası anlamında çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Ama stopajın uzatılması elimizi rahatlatır, daha olumlu piyasaya yansır” diye konuştu.



Dijital paralarla ilgili çalışmaya değinen Kavcıoğlu, “Eylül ayından sonra açıklamayı yapacağız. Çok yoğun şekilde çalışma sürüyor. Eylül ayında pilot uygulamaya başlayacağız ve onunla ilgili açıklamayı zamanı gelince yapacağız” dedi.

‘BU ALGI DOĞRU DEĞİL’

TÜKETİCİ ve üretici enflasyonundaki farka ilişkin soru üzerine Şahap Kavcıoğlu, ÜFE’nin çok yükselmesinin TÜFE açısından da risk oluşturduğunu belirterek, “Türkiye’de zaten TÜFE’ye etkisinin şu ana kadar önemli bir kısmını gördük. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) vergiler hariç satış fiyatı, TÜFE’de ise vergi dahil fiyatlar değerlendiriliyor. Kapsam anlamında da hizmetler, tüketici fiyatları içinde. Buradaki gelişmelere baktığınız zaman benzinde artış olduğunda, vergiden dolayı üretici fiyatlarında artış söz konusu ama tüketici tarafında büyük yansıması olmuyor. Eşel mobil sisteminde daha da kısıtlı bir yansıma oluyor. Dolayısıyla (Üretici fiyatları yüzde 40’a çıktı, tüketici fiyatları da bu noktaya taşınacak) gibi bir algı var, bunun doğru olmadığını ifade ediyorum” diye konuştu.

20 MİLYAR DOLARLIK TL’YE DÖNÜŞ OLDU

REZERV opsiyon mekanizmasını sonlandıracaklarını bayram öncesinde açıkladıklarını anımsatan Şahap Kavcıoğlu, “Türk Lirası’nı daha güçlü haline getirmek ve banka bilançolarını daha Türk Lirası’na ağırlık veren bilançolar haline getirmek için yeni bir politikamız var. Rezervlerin daha güçlendirilmesi için çalışmalarımız var. Bugün itibarıyla 105 milyar dolar brüt rezervimiz var. Bu konuda dışarıda yapılan eleştirilerin yıpratıcı ve gerçeği yansıtmadığını ifade edeyim. Bunlar ülkemiz açısından, MB açısından güçlü göstergelerdir. Özellikle rezervin artırılması, enflasyonun ve faizin düşürülmesinde, ekonomimizin daha güçlü hale gelmesinde önemli görev üstlenecektir” dedi. Gündemde yeni swap anlaşması olup olmadığının sorulması üzerine Kavcıoğlu, ülkelerle görüşüldüğünü ve yeni anlaşmalar yapıldığında paylaşacaklarını bildirdi. Kavcıoğlu, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında da “Nisan ayından bu yana 20 milyar dolar dövizden Türk lirasına dönüş oldu” dedi. Bunun 8 milyar dolarlık kısmının DTH’da azalan miktardan olduğu, kalan kısmın ise yastık altından geldiği belirtiliyor.

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