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Enflasyon muhasebesi tartışılıyor

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#Mali Müşavirler#Muhasebeciler#Enflasyon
Enflasyon muhasebesi tartışılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 07:00

Mali müşavirler ve muhasebeciler enflasyon muhasebesi uygulamasına tepkili.

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Son olarak dün, Alanya Vergi Dairesi önünde bu tepkiler dile getirildi. Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ALSMO) üyeleri, Alanya Vergi Dairesi önünde toplanarak bir eylem gerçekleştirdi. ALSMO üyeleri, taleplerinin karşılanmaması durumunda mesleklerini hakkıyla yapamayacakları endişesini dile getirerek, Vergi Dairesi’nin kapısının önüne ruhsatlarını bıraktı. Üyeler, geçici vergi dönemlerinde bilanço çıkarmanın mümkün olmadığını ve mesleğin yapılamaz hale geldiğini dile getirdi.

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#Mali Müşavirler#Muhasebeciler#Enflasyon

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