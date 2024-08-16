Enflasyon muhasebesi nasıl yapılacak? İş dünyasından "satılmayan malın vergisini ödemeyelim" tepkisi

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İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "Ağustos ayı içerisinde yayınlanan bir kararla bu ay uygulanan enflasyon muhasebesinin özellikle reel sektör ve sanayici açısından haksız bir vergi oluşturacağı net bir şekilde görülmektedir" dedi. Ekonomist Muhammet Sağ, Bahçıan'ın sözleri üzerine yeni vergi düzenlemesi ile açıklamalarda bulundu. Sağ şunları dedi:

SATIŞ YAPILMADAN VERGİ ALINIYORMUŞ GİBİ BİR ALGI VAR:



Bu düzenleme yeni bir düzenleme değil. Yıllık bazda yapılıyordu. Eğer 3 dönem yüzde yüzden fazla enflasyon olursa şirketler bilançolarını buna göre ayarlamak zorundalar. 3 sene önce alınan aracın değeri 1 milyon olarak kaydedildiyse şu an bu aracın bir değerlenmesi söz konusu. Ancak piyasa sıkışık olduğu için bu düzenleme bu seneye ertelendi. Şirketlerin aktifleri ve borçlarının bir sene içinde değerlenmesi ile birlikte eğer borçlar alacaklara fazla ise bir vergi ödemesi söz konusu. Satış olmadan vergilendirilmiş bir kazanç gibi söz konusu olabilir bu durumda. Satış yapılmadan peşinen vergi alınıyormuş gibi bir algı var şu anda. Bu durumun mülkiyet hakkı gaspı olduğunu iddia edenler de var. Sıkı para politikası uyguluyoruz. Geçen sene bütçe ne kadar açık vereceği konuşulmuştu. Merkez Bankası da piyasadaki fazla para çekiliyor. Şirketlerin enflasyon muhasebesi ile piyasadaki fazla para hazineye çekilecek. Bütçe denk tutulacağı için burada alınacak bir vergi de var. Ben bu karardan dönüş olacağını düşünmüyorum.

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'FİKTİF' VERGİ DOĞDUĞUNU GÖRDÜK

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Numan Sağ ise yeni vergi düzenlemesi hakkında şunları dedi:

Enflasyon düzenlemesi yeni bir şey değil. 2004 yılında uygulandı 2005 yılında bilançolar düzeltildi. O düzeltmeden sonra bu olay sadece bir bilanço düzenlemesi gibi anlaşıldı ancak işin içerisinde bir fiktif vergi doğduğunu gördük. Şirketin demirbaşları, avansları, taşınmazları, taşıtları... gibi aktifleri ve diğer iştiraklerin toplamı pasif taraftaki toplamları bize iki şey veriyor. Bilançoların paraşal olmayan pasif toplamları, aktif toplamlarından fazla olması halinde amortisman giderleri değerleri düşüldüğünde bir vergi azaltıcı unsur haline geliyor. Parasal olmayan pasif toplamları parasal olmayan aktif toplamlardan çıkarıldığında dönen kar azalacaktır. Parasal olmayan pasif toplamları parasal olmayan aktif toplamlardan çıkarıldığında dönen kar azalacaktır.

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DEĞERLENEN MALDAN VERGİ ALINMAK İSTENİYOR, SANAYİCİ SATTIĞI MALA VERGİ ÖDEMEK İSTİYOR



Gelinen nokta şu. Mali müşavirler olarak gerçekten hazırlıksız yakalandık. 1 Ağustos'ta duyurulmaya çalışıldı. Süre yetmeyeceği söylenildi. Sistemler de zor çalışıyor. Biz daha önce 2004 yılında çıkan tebliğ gibi düşünmüştük. Ancak bu dönemde bu enflasyon düzenlemesi yapılamayacağı gözüküyor. Sanayici satmayacağı üründen vergi ödememek istiyor. 5 sene önce alınan 1 milyon liralık gayrimenkul şu anda 10 milyon değerinde. Siz aradaki farkı kazanç olarak görüp vergilendirmek istiyor. Sanayici ise sattığı malın vergisini ödemek istiyor.

AÇIKLAMALAR İÇİN GEÇ KALINDI

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Numan Sağ sözlerini şöyle sürdürdü:



İstanbul Sanayi Odası Başkanı bu açıklamalar için maalesef geç kalındı. Biz OVP'den sonra yapılacak Uzun Vadeli Programın mali disiplinden geçeceğini biliyoruz.

"KAZANMADIĞIM PARANIN VERGİSİNİ NEDEN VERİYORUM" DİYE BİR ALGI VAR

Ekonomist Muhammet Bayram ise bu uygulama ile mali müşavirlerin mağdur olacağını, yeni uygulama ile bilanço düzeltiminde ya da fazla vergi çıkmasında şirket sahiplerinin mali müşavirlere yükleneceğini söylüyor. Bayram "Sanayici sıkıntıda ancak devlet bu düzenlemeyi bir sene önceden duyurdu. Devlet bu vergiyi taksite bağlayarak sanayiciyi rahatlatabilir. Son dakika yapılan açıklamaları ben iyi niyetli görmüyorum" derken Numan Sağ "Büyük şirketler önlem almış olabilir ancak İstanbul Ticaret Odası'nın 800 bin şirket var." açıklamasında bulundu. Bayram ise sözlerini ""Kazanmadığım paranın neden vergi veriorum" diye negatif bir algı var. Sahip olduğumuz aracın vergisini veriyorsak, enflasyon karşısında değerlenmiş bir malın vergisi mülkiyet gaspı değildir. Bu düzenleme 1 yıldır erteleniyor."